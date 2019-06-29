Представительница сборной Азербайджана завоевала "серебро" в соревнованиях по каратэ на вторых Европейских играх в Минске, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финале Зарецка встречалась с итальянкой Сильвией Семераро, который завершилась победой итальянской спортсменки со счетом 1:5.

В полуфинале, азербайджанская спортсменка с минимальным счетом одолела украинку Галину Мельник.

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