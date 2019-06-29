https://news.day.az/sport/1133630.html Азербайджанская каратистка завоевала "серебро" на II Европейских играх
Азербайджанская каратистка завоевала "серебро" на II Европейских играх
Представительница сборной Азербайджана завоевала "серебро" в соревнованиях по каратэ на вторых Европейских играх в Минске, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В финале Зарецка встречалась с итальянкой Сильвией Семераро, который завершилась победой итальянской спортсменки со счетом 1:5.
В полуфинале, азербайджанская спортсменка с минимальным счетом одолела украинку Галину Мельник.
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