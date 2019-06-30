Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес эмоционально отреагировал на поражение национальной команды в матче 1/4 финала Кубка Америки, сообщает Sport24.ru.

Уругвайцы уступили сборной Перу в серии пенальти со счетом 4:5. Основное время завершилось со счетом 0:0, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Единственный удар сборной Уругвая не смог реализовать капитан сборной - Суарес.

По информации Squawka, перед этим моментом на счету уругвайца было 15 забитых пенальти подряд в играх за клуб и сборную. Однако промах в этой встрече стал для 32-летнего нападающего первым с осени 2016 года.

После вылета национальной команды из турнира форвард не смог сдержаться и заплакал. Суареса успокаивали все игроки.

Футболист является рекордсменом сборной родной страны по голам. Уругваец смог стать автором 58 забитых мячей в 110 матчах в составе национальной команды.

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