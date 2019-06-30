Два азербайджанских каратиста вышли в полуфинал II Европейских игр
Азербайджанский каратист Фирдовси Фарзалиев, выступающий в дисциплине "кумите" в весовой категории 60 кг, вышел в полуфинал II Европейских игр, которые проводятся в столице Беларуси - Минске, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Фарзалиев занял первое место в своей группе, опередив соперников из Беларуси, Македонии и Италии.
В полуфинале, который состоится в 16:56 по бакинскому времени, Фарзалиев встретится с представителем России Евгением Плахутиным.
Другой азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, выступающий в дисциплине "кумите" в весовой категории 75 кг, также прошел в полуфинал.
Агаев занял первое место в своей группе, опередив соперников из Великобритании, Турции и Венгрии.
В полуфинале, который состоится в 17:20 по бакинскому времени, Агаев встретится с представителем Эстонии Павлом Артамоновым.
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