https://news.day.az/sport/1133750.html Азербайджанский борец Ислам Аббасов выиграл серебряную медаль II Европейских игр Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов (87 кг) выиграл серебряную медаль вторых Европейских игр, которые проходят в столице Беларуси - Минске.
Азербайджанский борец Ислам Аббасов выиграл серебряную медаль II Европейских игр
Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов (87 кг) выиграл серебряную медаль вторых Европейских игр, которые проходят в столице Беларуси - Минске, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Азербайджанский борец в финальной схватке уступил представителю Украины Жану Беленьюку (1:3).
Отметим, что азербайджанская сборная по борьбе греко-римского стиля завершила выступление на вторых Европейских играх двумя медалями.
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