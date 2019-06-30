https://news.day.az/sport/1133768.html На бой Хабиба Нурмагомедова в Абу-Даби смогут посмотреть 13 тыс. зрителей
На бой Хабиба Нурмагомедова в Абу-Даби смогут посмотреть 13 тыс. зрителей
Более 13 тыс. человек смогут посетить поединок российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, сообщает ТАСС.
Бой состоится 7 сентября в Абу-Даби. При этом арена, на которой должен быть проведен поединок, еще не достроена. Об этом проинформировали организаторы турнира, в рамках которого подерутся Нурмагомедов и Порье, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Арена строится, работы будут завершены 15 августа. Она будет вмещать более 13 тысяч зрителей", - сказал один из организаторов.
Стоит отметить, что билеты на этот бой были раскуплены в течение нескольких дней.
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