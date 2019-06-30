Сегодня завершились вторые Европейские игры, которые проходили в столице Беларуси - Минске, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанская сборная завоевала пять золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей вторых Европейских игр.

Азербайджанская сборная с 28 медалями в активе заняла 10-е место в общем зачете.

Первое место досталось сборной России (109 медалей), второе место - Беларуси (69 медалей), а третье место - Украине (51 медаль).

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!