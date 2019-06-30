https://news.day.az/sport/1133784.html Стало известно, кто понесет флаг Азербайджана на закрытии II Евроигр
Стало известно, кто понесет флаг Азербайджана на закрытии II Евроигр
Знаменосцем Азербайджана на церемонии закрытия вторых Европейских игр, которые проходят в столице Беларуси - Минске, будет каратист Асиман Гурбанлы.
Как сообщает Trend, об этом в воскресенье заявил журналистам министр молодежи и спорта Азад Рагимов.
Напомним, что Асиман Гурбанлы, выступающий в весовой категории свыше 84 кг, завоевал золотую медаль вторых Европейских игр.
В целом Азербайджан на вторых Европейских играх заработал 28 медалей - пять золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых.
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