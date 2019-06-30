Знаменосцем Азербайджана на церемонии закрытия вторых Европейских игр, которые проходят в столице Беларуси - Минске, будет каратист Асиман Гурбанлы.

Как сообщает Trend, об этом в воскресенье заявил журналистам министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Напомним, что Асиман Гурбанлы, выступающий в весовой категории свыше 84 кг, завоевал золотую медаль вторых Европейских игр.

В целом Азербайджан на вторых Европейских играх заработал 28 медалей - пять золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых.

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