Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфиретелеканала "Россия 24" прокомментировал возможность появления ирландского бойца Конора Макгрегора на турнире UFC 242 в Абу-Даби, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Может ли он снова устроить какие-то провокации? В отличие от Бруклина, из Абу-Даби ему будет тяжело уехать в таком случае. Так что пусть сидит, смотрит бои", - заявил Нурмагомедов. Боец предостерег Макгрегора от попыток "устроить шоу", отметив, что в Абу-Даби строго следят за безопасностью.

7 сентября Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье в главном бою UFC 242. Россиянин во второй раз будет защищать пояс чемпиона организации в легком весе. В октябре прошлого года он отстоял титул в поединке с Макгрегором. Из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации.

В апреле 2018-го Макгрегор напал на автобус с участниками турнира UFC 223, в числе которых был Нурмагомедов. Дело ирландца дошло до суда. Он признал вину и получил пять дней общественных работ.

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