Стала известна дата презентации Гризманна в «Барселоне»
Каталонская "Барселона" назначила дату официальной презентации по поводу подписания нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Об этом сообщает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Стало известно, что презентация француза в качестве игрока сине-гранатовых намечена на 11 июля.
Таким образом, форвард сможет провести с клубом полноценную подготовку к новому сезону.
За "матрасников" в прошедшем сезоне Гризманн провел 48 матчей, на его счету 21 забитый мяч и десять результативных передач.
Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за француза снизилась с €200 млн до €120 млн.
Ранее сообщалось, что Гризманн пошел на снижение зарплаты ради перехода в "Барселону".
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