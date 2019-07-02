Каталонская "Барселона" назначила дату официальной презентации по поводу подписания нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Об этом сообщает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стало известно, что презентация француза в качестве игрока сине-гранатовых намечена на 11 июля.

Таким образом, форвард сможет провести с клубом полноценную подготовку к новому сезону.

За "матрасников" в прошедшем сезоне Гризманн провел 48 матчей, на его счету 21 забитый мяч и десять результативных передач.

Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за француза снизилась с €200 млн до €120 млн.

Ранее сообщалось, что Гризманн пошел на снижение зарплаты ради перехода в "Барселону".

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