Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что бой против ирландца Конора Макгрегора является самым важным в его карьере. Об этом сообщает "Матч ТВ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Громкий, исторический поединок. Все возможные рекорды UFC мы тогда побили. Этот поединок был самым нужным в моей карьере", - сказал спортсмен в интервью телеканалу "Россия 24".

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел в ночь на 7 октября 2018 года и завершился победой россиянина в четвертом раунде.

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