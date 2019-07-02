https://news.day.az/sport/1134426.html Хабиб Нурмагомедов назвал самый важный поединок в карьере
Хабиб Нурмагомедов назвал самый важный поединок в карьере
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что бой против ирландца Конора Макгрегора является самым важным в его карьере. Об этом сообщает "Матч ТВ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Громкий, исторический поединок. Все возможные рекорды UFC мы тогда побили. Этот поединок был самым нужным в моей карьере", - сказал спортсмен в интервью телеканалу "Россия 24".
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел в ночь на 7 октября 2018 года и завершился победой россиянина в четвертом раунде.
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