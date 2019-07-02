https://news.day.az/sport/1134457.html Азербайджанский футболист перешел в известный российский клуб
Азербайджанский футболист перешел в известный российский клуб
Московский футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с нападающим сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым, передает Trend со ссылкой на пресс-службу клуба.
В прошедшем сезоне Рамиль выступал за самарские "Крылья Советов", контракт с которыми у него закончился. Таким образом, Шейдаев переходит в "Динамо" на правах свободного агента и становится шестым новичком летней трансферной кампании бело-голубых.
Согласно информации, срок соглашения азербайджанского нападающего с бело-голубыми составляет один год.
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