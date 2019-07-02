Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о возможно завершении карьеры.

"Определенно, карьера у меня не на начальном этапе. Я недалек от ее завершения. Но пару боев, наверное, надо провести. Чувствую, что во мне еще горит огонь соперничества. Хочу выступать, хочу соперничать с лучшими бойцами мира. Посмотрим, на этот вопрос сейчас бессмысленно отвечать", - сказал спортсмен в интервью телеканалу "Россия 24".

В следующем поединке Нурмагомедов встретится с канадцем Дастином Порье на турнире UFC 242, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

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