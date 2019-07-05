Кикбоксер спортивного клуба "Габала" Парвиз Абдуллаев присоединился к набирающему популярность в Сети Bottle Cap Challenge.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, азербайджанскому кикбоксеру по прозвищу "Кобра" удалось открыть крышку бутылки ударом ноги.

Отметим, что в Bottle Cap Challenge уже приняли участие многие звезды - Джейсон Стэтхем, боец UFC Коннор Макгрегор, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фабрисиу Вердум, британский кинорежиссёр Гай Ричи, Райан Рейнольдс (хоть и в своеборазной манере) и многие другие.

Day.Az представляет эти кадры:

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