https://news.day.az/sport/1135214.html Азербайджанский кикбоксер открыл крышку бутылки ударом ноги - ВИДЕО
Азербайджанский кикбоксер открыл крышку бутылки ударом ноги - ВИДЕО
Кикбоксер спортивного клуба "Габала" Парвиз Абдуллаев присоединился к набирающему популярность в Сети Bottle Cap Challenge.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, азербайджанскому кикбоксеру по прозвищу "Кобра" удалось открыть крышку бутылки ударом ноги.
Отметим, что в Bottle Cap Challenge уже приняли участие многие звезды - Джейсон Стэтхем, боец UFC Коннор Макгрегор, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фабрисиу Вердум, британский кинорежиссёр Гай Ричи, Райан Рейнольдс (хоть и в своеборазной манере) и многие другие.
Day.Az представляет эти кадры:
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