Руководство мадридского "Атлетико" обвинило своего нападающего Антуана Гризманна и каталонскую "Барселону" в неуважении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, позиция клуба опубликована на его сайте.

Мадридцы считают, что "Барселона" нарушила защищенные периоды переговоров с игроками, начав обсуждение деталей личного контракта Гризманна еще по ходу сезона. В связи с этим "Атлетико" отказывается предоставить каталонцам отсрочку платежа за переход игрока, а самого форварда просит явиться на предсезонный сбор.

"В этом пресс-релизе "Атлетико" хочет выразить свое самое сильное отвращение к поведению обеих сторон, особенно "Барселоны", - за то, что клуб побуждал игрока разорвать договорные отношения с "Атлетико" по ходу сезона", - гласит заявление мадридцев.

28 июня сообщалось, что "Барселона" согласовала покупку Гризманна за 120 миллионов евро. Тогда "Атлетико" не возражал против разделения выплаты за игрока на несколько траншей.

Гризманн - вице-чемпион Европы и чемпион мира в составе сборной Франции. Футболист выступает за "Атлетико" с 2014 года. За это время француз провел 180 матчей и забил 94 гола.

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