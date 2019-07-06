https://news.day.az/sport/1135439.html Роналду и Неймар сошлись на боксерском ринге
Роналду и Неймар сошлись на боксерском ринге
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард французского "ПСЖ" Неймар сошлись на боксерском ринге. Об этом сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Они приняли участие в рекламном ролике. Согласно сценарию футболисты сходятся на боксерском ринге, а затем проводят шуточный поединок. Они улыбаются во время боя, а в какой-то момент у них на лицах появляются маски.
Роналду перешел в туринский клуб летом 2018 года из мадридского "Реала". В составе "Ювентуса" в прошлый сезон форвард выиграл Суперкубок и чемпионат страны.
Неймар перешел в "ПСЖ" в 2017 году из "Барселоны". В сезоне-2018/19 он стал чемпионом страны.
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