Эфиопский бегун Хагос Гебривет преждевременно отпраздновал победу в забеге на пять тысяч метров на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте TyCSports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Перед последним кругом Гебривет лидировал в забеге, но ошибся и замедлился, решив, что пересек финишную черту. Он осознал, что произошло, только когда его обогнал один из преследователей. В итоге эфиопец показал лишь десятый результат. Победу одержал его соотечественник Йомиф Кейелча.

25-летний Гебривет - бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в беге на дистанцию пять тысяч метров. Кроме того, в его активе бронза и серебро чемпионата мира в этой же дисциплине.

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