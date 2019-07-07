https://news.day.az/sport/1135672.html Роналду и Неймар «сразились» на ринге
Роналду и Неймар «сразились» на ринге
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард парижского ПСЖ Неймар снялись в рекламном ролике для португальской компании MEO.
Видео появилось на YouTube-канале компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По сюжету ролика футболисты сошлись на ринге в боксерских перчатках и провели имитацию боя.
Роналду летом 2018 года перешел из "Реала" в "Ювентус". В составе туринского клуба в прошедшем сезоне он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии. Неймар с "ПСЖ" стал победителем первенства Франции и обладателем Суперкубка страны сезона-2018/19.
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