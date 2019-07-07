Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.

Инцидент произошел на 37-й минуте встречи. Футболисты устроили стычку у ворот чилийской команды. После первого тайма сборная Аргентины ведет со счетом 2:0.

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