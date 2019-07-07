https://news.day.az/sport/1135674.html Месси выгнали с поля за потасовку - ВИДЕО
Месси выгнали с поля за потасовку - ВИДЕО
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Инцидент произошел на 37-й минуте встречи. Футболисты устроили стычку у ворот чилийской команды. После первого тайма сборная Аргентины ведет со счетом 2:0.
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