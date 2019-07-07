Сборная Аргентины одержала победу над командой Чили в матче за третье место на Кубке Америки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Серхио Агуэро и Пауло Дибала. У чилийской команды мяч забил Артуро Видаль.

На 37-й минуте за потасовку с поля были удалены нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель.

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