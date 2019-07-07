https://news.day.az/sport/1135705.html Бразильский боец Масвидаль одержал самую быструю победу в UFC - ВИДЕО
Бразильский боец Масвидаль одержал самую быструю победу в UFC - ВИДЕО
Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В ночь на воскресенье по московскому времени 34-летний Масвидаль нокаутировал 34-летнего американца Бена Аскрена на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе за пять секунд.
Предыдущее достижение принадлежало американцу Дуану Людвигу, который 16 января 2006 года за 6 секунд нокаутировал канадца Джонатана Гуле.
В активе Масвидаля 34 победы и 13 поражений. Аскрен потерпел первое поражение в карьере, на его счету 19 побед в ММА.
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