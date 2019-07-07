Охранники не допустили массового конфликта между обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Нэйтом Диасом в зрительном зале во время турнира UFC 239. Об этом сообщает портал Lowkickmma со ссылкой на очевидцев происшествия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел во время турнира UFC 239 в американском Лас-Вегасе (штат Невада). По сообщениям очевидцев, американец встал со своего места в зрительном зале и направился туда, где сидел Нурмагомедов со своей командой. Отмечается, что места Диаса и Нурмагомедова были в одном ряду на расстоянии нескольких сидений (около 6 м), но чтобы подойти вплотную, американцу пришлось обойти сектор.

Менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз сказал ESPN, что Диас, подойдя ближе, сказал несколько слов в адрес команды россиянина, члены которой вскочили со своих мест, чтобы ответить, но охрана сумела предотвратить конфликт, уведя Диаса в другой конец стадиона T-Mobile. Также отмечается, что Диас был настроен достаточно агрессивно, а болельщики скандировали его имя во время инцидента.

Конфликт Нурмагомедова и Диаса начался еще в 2015 году, когда на шоу UFC в Лас-Вегасе между командами бойцов случилась потасовка. Ранее Диас, после победы Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде, сообщил в своем Instagram, что готов стать следующим соперником россиянина.

7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов будет в очередной раз защищать титул, его соперником станет американский боец Дастин Порье. Россиянин имеет 27 побед и ни одного поражения. Диас свой следующий поединок проведет 17 августа в Анахайме (штат Калифорния) против соотечественника Энтони Петтиса. Диас одержал 19 побед в смешанных единоборствах (17 - досрочно) и потерпел 11 поражений.

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