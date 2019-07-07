https://news.day.az/sport/1135720.html Президент UFC исключил поединок Нурмагомедова и Сент-Пьера
Президент UFC исключил поединок Нурмагомедова и Сент-Пьера
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт жестко отреагировал на возможность поединка между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и завершившей карьеру легендой ММА Жоржем Сен-Пьером, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Глава организации попросту не видит смысла в данном противостоянии.
"У нас была договоренность с Сен-Пьером: если он забирает титул у Майкла Биспинга, то получит шанс защищать пояс. Но он не сделал этого. Зачем мне снова давать ему возможность? Он не может просто вернуться в спорт и выбирать титульные бои", - цитирует Уайта TSN.
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