https://news.day.az/sport/1135766.html Двоих бойцов UFC после боя вывезли из октагона на инвалидных креслах
Двоих бойцов UFC после боя вывезли из октагона на инвалидных креслах
В Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 239 прошел бой американца Джона Джонса и бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Тиаго Сантоса. Об этом сообщает "СЭ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Спортсмены сражались за титул чемпиона в полутяжелой весовой категории. Их бой стал главным событием турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Победителем встречи стал Джонс, который смог одержать победу раздельным решением судей со счетом - 47:48, 48:47, 48:47.
После поединка бойцов вывозили из октагона на инвалидных креслах.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре