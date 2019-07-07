В Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 239 прошел бой американца Джона Джонса и бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Тиаго Сантоса. Об этом сообщает "СЭ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спортсмены сражались за титул чемпиона в полутяжелой весовой категории. Их бой стал главным событием турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Победителем встречи стал Джонс, который смог одержать победу раздельным решением судей со счетом - 47:48, 48:47, 48:47.

После поединка бойцов вывозили из октагона на инвалидных креслах.

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