Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Киштиану Роналду был допрошен португальской полицией в рамках расследования дела о хакере, публиковавшего конфиденциальную информацию на сайте Football Leaks. Об этом сообщает Diario de Noticias, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, допрос прошел в начале июня. Футболист проходит по делу как свидетель и потерпевший.

Информация, опубликованная на Football Leaks вызвала у 34-летнего португальца проблемы с испанской налоговой. Тогда же стало известно об обвинениях Роналду в изнасиловании американкой Кэтрин Майорги.

Основателем ресурса является португалец Руи Пинту, которого в январе этого года задержали в Венгрии, а в марте - экстрадировали.

Вероятно, ему удалось получить доступ к компьютерным системам государства, лиссабонского "Спортинга" инвестиционного фонда Doyen Sports.

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