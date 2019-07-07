Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн не приедет в расположение клуба 7 июля. Французский форвард Гризманн проигнорирует требования руководства "Атлетико" и будет отсутствовать на тренировочном сборе клуба. Об этом сообщает L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Напомним, что накануне на официальном сайте мадридского клуба появилось заявление о том, что все переговоры о переходе Гризманна в "Барселону" прекращены, и 7 июля футболист обязан явиться в расположение клуба, чтобы начать подготовку к новому сезону.

Добавим, что 28-летний форвард сможет покинуть "Атлетико" только в том случае, если "Барселона" заплатит за него полную сумму отступных, которые прописаны в контракте нападающего и составляют 120 миллионов евро.

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