https://news.day.az/sport/1135857.html Сборная США стала чемпионом мира по футболу
Сборная США стала чемпионом мира по футболу
Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу, сообщает "Чемпионат.com", передает Day.Az.
В финальном матче мирового первенства американская сборная обыграла команду Нидерландов со счетом 2:0.
На 61-й минуте был забил первый мяч. Меган Рапино реализовала пенальти. На 69-й минуте победный мяч забила Роуз Лавелль.
Сборная США отстояла титул чемпиона мира. В 2015 году американки также выиграли мировое первенство.
Примечательно, что Рапино некоторое время назад вступила в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что в случае победы на чемпионате мира не пойдет в Белый дом.
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