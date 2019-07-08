Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова на XXX Всемирной летней универсиаде, проходящей в итальянском Неаполе, вписала в актив нашей сборной первую золотую медаль.

7 июля состоялись финальные соревнования по спортивной гимнастике. Наша спортсменка Марина Некрасова, набрав 14 баллов в упражнениях в опорных прыжках, выиграла золотую медаль. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

В этих соревнованиях участвовали 51 спортсмен из 28 стран.

В мужских же соревнованиях наш гимнаст Иван Тихонов в упражнениях по многоборью определился на 11-м месте с 79,600 балла.

На соревнованиях по художественной гимнастике, проходящей в рамках Универсиады, Азербайджан будет представлять Зохра Агамирова.

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