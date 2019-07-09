https://news.day.az/sport/1136516.html Мэйуэзер свалился от баскетбольного финта - ВИДЕО
Мэйуэзер свалился от баскетбольного финта - ВИДЕО
Американский боксер Флойд Мэйуэзер принял участие в благотворительном баскетбольном матче в Лос-Анджелесе.
Видео с события размещено в YouTube-канале The Score, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В одном из игровых эпизодов Мэйуэзер попытался остановить стритболиста Ларри Уильямса, известного под псевдонимом Bone Collector. Последний выполнил финт (кроссовер) и вынудил боксера упасть, после чего забросил мяч в кольцо. Падение Мэйуэзера вызвало бурную реакцию публики. Сам же спортсмен, оказавшись на паркете, улыбнулся.
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