Американский боксер Флойд Мэйуэзер принял участие в благотворительном баскетбольном матче в Лос-Анджелесе.

Видео с события размещено в YouTube-канале The Score, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В одном из игровых эпизодов Мэйуэзер попытался остановить стритболиста Ларри Уильямса, известного под псевдонимом Bone Collector. Последний выполнил финт (кроссовер) и вынудил боксера упасть, после чего забросил мяч в кольцо. Падение Мэйуэзера вызвало бурную реакцию публики. Сам же спортсмен, оказавшись на паркете, улыбнулся.

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