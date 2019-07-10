Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил предложение о переходе в один из клубов китайской Суперлиги.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте El Chiringuito, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, 29-летнему хавбеку предложили контракт, по которому он будет получать 1,3 миллиона евро в неделю. При этом название клуба не разглашается. Отмечается, что в "Реале" решили отклонить это предложение.

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