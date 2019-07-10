Азербайджанский город Сумгайыт в советское время никак нельзя было назвать одним из наиболее "спортивных городов" АзССР, но тем не менее спорт в городе развивался, и довольно разнонаправленно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в альбоме "Сумгайыт", выпущенном в 1981 г. издательством "Ишыг" (Свет), было уделено место и спортивной тематике, в частности борьбе, стрельбе из лука, хоккею на траве, футболу...

Альбом был издан тиражом в 20,000 экземпляров, на трех языках (азербайджанский, русский, английский). Для оформления были использованы фотографии Д.Шамилова.

Спортивный Сумгайыт конца 1970-х:

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