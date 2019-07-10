Немецкий полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" Месут Озил может продолжить карьеру в турецком "Фенербахче". Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на The Sun.

Лондонский клуб планирует продать 30-летнего полузащитника, чтобы сократить затраты на заработную плату игрокам. Согласно условиям действующего соглашения, Озил зарабатывает около €400 тыс. в неделю. Кроме того, продажа футболиста увеличит трансферный бюджет "Арсенала", который на данный момент составляет €50 млн.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость немца в €25 млн. Также "Фенербахче" рассматривает вариант с арендой полузащитника.

В сезоне-2018/19 Озил провел 35 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав три результативные передачи. Полузащитник перешел в английский клуб из мадридского "Реала" в 2013 году за €40 млн. С "Арсеналом" он стал трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Также Озил является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны в составе "Реала", победителем Кубка Германии с "Вердером". В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года, бронзовым призером ЧМ-2010 и чемпионата Европы - 2012. В составе национальной команды он провел 92 матча и забил 23 мяча. В июле 2018 года объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

"Арсенал" занял пятое место в прошедшем сезоне чемпионата Англии и выступит в Лиге Европы. "Фенербахче" стал шестым в чемпионате Турции.

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