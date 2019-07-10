https://news.day.az/sport/1136853.html Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю презентации в мадридском "Реале".
Видео появилось в Periscope клуба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Милитао отвечал на вопросы журналистов и почувствовал недомогание. Он пожаловался на головокружение и прервал пресс-конференцию.
"Реал" приобрел 21-летнего защитника у "Порту" за 50 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне чемпионата Португалии бразилец провел 29 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.
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