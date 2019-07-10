Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю презентации в мадридском "Реале".

Видео появилось в Periscope клуба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Милитао отвечал на вопросы журналистов и почувствовал недомогание. Он пожаловался на головокружение и прервал пресс-конференцию.

"Реал" приобрел 21-летнего защитника у "Порту" за 50 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне чемпионата Португалии бразилец провел 29 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!