Экс-временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон​ готов выйти на замену в случае травмы одного из бойцов в поединке чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации Дастина Порье.

Супербой пройдет в сентябре в Абу-Даби, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В первую очередь меня интересует бой с Хабибом Нурмагомедовым или Дастином Порье. Или поединок за титул, если одного из них придётся заменить. Позднее я могу отправиться в полусредний вес.

Но сейчас для меня главная цель - Хабиб. Я хочу чемпионский пояс", - цитирует Фергюсона MMAJunkie.

Стоит отметить, что в своем последнем поединке Фергюсон техническим нокаутом одолел Дональда Серроне.

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