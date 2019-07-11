Оскорбленный соперником футболист расплакался и ушел с поля - ВИДЕО
Футболист довел до слез соперника из другой команды расистским оскорблением.
Вопиющий инцидент произошел во время товарищеского матча между "Санкт-Галленом" из Швейцарии и немецким "Бохумом".
20-летний темнокожий немецкий футболист Джорди Осеи-Туту расплакался после расистского оскорбления, полученного от темнокожего швейцарца из Туниса Слимана Кшука, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Осеи-Туту сначала обратился к судье, однако потом не смог сдержать слез и покинул поле, несмотря на уговоры товарищей по команде.
Успокоившись, через некоторое время игрок вернулся на поле.
Владеющий Осеи-Туту лондонский "Арсенал" позднее осудил расистскую выходку футболиста из Швейцарии.
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