Футболист довел до слез соперника из другой команды расистским оскорблением.

Вопиющий инцидент произошел во время товарищеского матча между "Санкт-Галленом" из Швейцарии и немецким "Бохумом".

20-летний темнокожий немецкий футболист Джорди Осеи-Туту расплакался после расистского оскорбления, полученного от темнокожего швейцарца из Туниса Слимана Кшука, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Осеи-Туту сначала обратился к судье, однако потом не смог сдержать слез и покинул поле, несмотря на уговоры товарищей по команде.

Успокоившись, через некоторое время игрок вернулся на поле.

Владеющий Осеи-Туту лондонский "Арсенал" позднее осудил расистскую выходку футболиста из Швейцарии.

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