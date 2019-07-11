https://news.day.az/sport/1136898.html Футболисту стало плохо после перехода в «Реал» - ВИДЕО
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал» - ВИДЕО
Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю презентации в мадридском "Реале". Видео появилось в Periscope клуба.
Милитао отвечал на вопросы журналистов и почувствовал недомогание. Он пожаловался на головокружение и прервал пресс-конференцию, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
"Реал" приобрел 21-летнего защитника у "Порту" за 50 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне чемпионата Португалии бразилец провел 29 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.
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