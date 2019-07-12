В четверг проводятся матчи первого квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Бакинский "Нефтчи" в рамках квалификационного этапа сыграл в гостях с молдовским клубом "Сперанца".

Матч завершился победой гостей со счетом 0:3. Голами отличились Э.Махмудов (16), С.Жозеф-Монроз (36) и Р.Гаджиев (76).

Отметим, что ответный матч состоится 18 июня в Баку.

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