https://news.day.az/sport/1137185.html "Нефтчи" разгромил соперника в Лиге Европы
"Нефтчи" разгромил соперника в Лиге Европы
В четверг проводятся матчи первого квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Бакинский "Нефтчи" в рамках квалификационного этапа сыграл в гостях с молдовским клубом "Сперанца".
Матч завершился победой гостей со счетом 0:3. Голами отличились Э.Махмудов (16), С.Жозеф-Монроз (36) и Р.Гаджиев (76).
Отметим, что ответный матч состоится 18 июня в Баку.
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