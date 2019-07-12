https://news.day.az/sport/1137300.html Невероятный гол игрока "Нефтчи" - ВИДЕО
Нефтчи победил в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против молдавской "Сперанцы" с разгромным счетом 3-0.
Невероятный гол игрока "Нефтчи" - ВИДЕО
Нефтчи победил в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против молдавской "Сперанцы" с разгромным счетом 3-0.
Как передает BAKU.WS, полузащитник "Нефтчи" Рахман Гаджиев своим невероятным голом увеличил разрыв команды на 3 мяча, передает Day.Az.
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