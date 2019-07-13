Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл испанца Рафаеля Надаля в полуфинале Уимблдона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, победитель определился по итогам четырех сетов. Федерер переиграл соперника со счетом 7:6, 1:6, 6:3, 6:4.

Первым финалистом турнира стал сербский теннисист Новак Джокович. В четырех сетах он переиграл испанца Роберто Баутисту. Для серба, который в прошлом году стал триумфатором турнира, участие в финале Уимблдона станет шестым в карьере. Он становился обладателем титула четыре раза.

Федерер 31 раз становился участником финала турнира "Большого шлема". Надаль имеет в своем активе участие в 26 решающих матчах. Джокович на третьем месте по данному показателю. Он 25 раз выходил в финал турниров "Большого шлема".

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