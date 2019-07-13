https://news.day.az/sport/1137634.html Вратарь махнул ногой мимо мяча после паса партнера и пропустил автогол - ВИДЕО
Вратарь махнул ногой мимо мяча после паса партнера и пропустил автогол - ВИДЕО
Вратарь белорусского "Дняпро-МЧЗ" Артем Сороко пропустил автогол в матче чемпионата страны против "Энергетик-БГУ". Видео появилось во "ВКонтакте".
На 69-й минуте защитник Егор Хвалько отдал пас голкиперу, однако Сороко, пытаясь вынести снаряд из штрафной, не попал по нему ногой. В итоге мяч закатился в сетку, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Встреча завершилась ос счетом 4:3 в пользу "Энергетик-БГУ".
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