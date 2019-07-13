Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории американец Майк Тайсон заявил, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор гораздо больше медийная персона, чем настоящий мастер ММА. "Он никогда не сможет победить россиянина Хабиба Нурмагомедова", - считает Тайсон, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Я считаю Конора Макгрегора гениальным медиаперсонажем, - цитирует Железного Майка портал Спортбокс.Ru. - Хабиб избил его, верно? Но при этом сам ирландец и его окружение все еще хотят новый поединок! И многие люди все еще хотят увидеть его бой с Хабибом".

"А ведь Конор никогда не победит Хабиба. Но люди все еще собираются заплатить, чтобы увидеть, как он сражается с Хабибом. Конечно, Нурмагомедов может получить много денег, еще раз победив этого парня", - считает знаменитый боксер.

"Я думаю, что Нурмагомедов знает, что он сможет победить снова и снова. Так почему бы ему не сразиться с Макгрегором еще 10 раз? Люди заплатят, чтобы увидеть его бой все 10 раз, чтобы Конор 10 раз проиграл. И он сам не против этого, он гениальный шоумен, я считаю, у него невозможно это отобрать".