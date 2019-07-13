https://news.day.az/sport/1137739.html Азербайджанская гимнастка завоевала еще одно "серебро" Универсиады
Азербайджанская гимнастка завоевала еще одно "серебро" Универсиады
В субботу прошли финальные соревнования по художественной гимнастике на XXX Всемирной летней универсиаде, проходящей в итальянском Неаполе, сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова выступила в упражнениях с булавами и завоевала серебряную медаль, набрав 20.200 балла.
Напомним, что накануне Агамирова удостоилась серебряной медали в упражнениях по многоборью.
Отметим, что ранее гимнастка Марина Некрасова вписала в актив сборной Азербайджана первую золотую медаль.
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