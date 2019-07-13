В субботу прошли финальные соревнования по художественной гимнастике на XXX Всемирной летней универсиаде, проходящей в итальянском Неаполе, сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова выступила в упражнениях с булавами и завоевала серебряную медаль, набрав 20.200 балла.

Напомним, что накануне Агамирова удостоилась серебряной медали в упражнениях по многоборью.

Отметим, что ранее гимнастка Марина Некрасова вписала в актив сборной Азербайджана первую золотую медаль.

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