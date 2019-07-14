Два азербайджанских дзюдоиста выступили во второй день Гран-При Будапешта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, Тельман Велиев (73 кг) в первой схватке одолел Нуно Сараиву (Португалия), а затем прошел Ботонда Тота (Венгрия), выйдя в 1/8 финала. На этой стадии он выиграл у победителя Евроигр Томми Масиаса (Швеция) и вышел в четвертьфинал, где без проблем одолел Алонса Вонга (Перу). Но в полуфинале Тельман уступил Георгию Эльбакиеву (Россия), а в малом финале победил трехкратного чемпиона мира Масаши Эбинуму (Япония), взяв бронзу.

Араш Агайе (81 кг) нанес поражение Эммануэлю Люченти (Аргентина), после чего уступил Антонио Эспозито (Италия).

Отметим, что после первых двух дней турнира в активе нашей команды одна бронза, выигранная Тельманом Велиевым (73 кг).

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