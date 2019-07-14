Руководство "Манчестер Юнайтед" рассчитывает сохранить французского хавбека Поля Погба, несмотря на желание самого игрока и его агента Мино Райолы инициировать переход в другой клуб. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Юнайтед" планирует отпугнуть потенциальных покупателей, затребовав за игрока почти 200 миллионов евро. В клубе не настроены на уход футболиста, контракт которого рассчитан до 2022 года.

7 июля сообщалось, что Погба попросили повременить с уходом из клуба и задержаться на предсезонный сбор, чтобы "Юнайтед" успел найти замену французу. Хавбек был включен в состав "красных дьяволов" на турне в Австралии.

Главным претендентом на Погба считается мадридский "Реал". Также в услугах 26-летнего француза заинтересован туринский "Ювентус".

В прошедшем розыгрыше чемпионата Англии Погба стал лучшим в клубе по забитым мячам (13) и результативным передачам (9). Он также стал лидером команды по количеству ударов и передач.

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