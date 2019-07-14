Хавбек каталонской "Барселоны" Усман Дембеле отказался от предложения мюнхенской "Баварии", сообщает Bild.

Как информирует источник, игрок не хочет покидать стан сине-гранатовых. Однако руководство "Барсы" настаивает на расставании с полузащитником, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В составе "Барселоны" Дембеле выступает с 2017 года. До этого он защищал цвета дортмундской "Боруссии". Трансфер игрока обошелся каталонцам в €125 млн.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании хавбек провел 29 матчей на клубном уровне, став автором восьми голов и пяти голевых передач.

Соглашение Дембеле с "Барселоной" истекает летом 2022 года.

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