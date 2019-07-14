В семье главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана произошла трагедия: умер его брат Фарид, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.

12 июля сообщалось, что Зизу экстренно покинул сбор "бланкос" в канадском Монреале. Как стало известно 13 июля, Зидан уехал из Монреаля, чтобы попрощаться с братом. Причиной смерти 54-летнего Фарида Зидана стал рак.

Все члены первой команды "Реала" начали сегодняшнюю тренировку с минуты молчания.

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