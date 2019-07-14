Переход нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна в каталонскую "Барселону" вызвал негодование у части болельщиков "матрасников". Фанаты испанского клуба испортили именную табличку 28-летнего французского футболиста, расположенную на домашнем стадионе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Болельщики заклеили имя Гризманна эмблемой "Атлетико". Кроме того, они измазали табличку грязью. Таким образом фанаты отреагировали на уход француза в стан сине-гранатовых.

Напомним, что 12 июля "Барселона" объявила о подписании контракта с Гризманном. Каталонский клуб заплатил "Атлетико" за переход французского футболиста 120 миллионов евро.

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