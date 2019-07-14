Сербский центровой "Црвены Звезды" Огнен Кузмич попал в ДТП и был доставлен в одну из больниц Белграда. Об этом сообщает OK Diario.

Утром 14 июля Porsche Кузмича врезался в другой автомобиль. Машина спортсмена несколько раз перевернулась после столкновения. Баскетболист с тяжелой черепно-мозговой травмой находится в коме, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Минувший сезон 29-летний центровой провел в составе мадридского "Реала". В межсезонье он вернулся на родину и подписал контракт с "Црвеной Звездой".

Кузмич известен по выступлениям за сборную Сербии и клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорс". В сезоне-2014/2015 серб завоевал чемпионство НБА в составе "Уорриорс".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!