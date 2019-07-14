https://news.day.az/sport/1137890.html Хэмилтон стал рекордсменом Гран-при Великобритании
Хэмилтон стал рекордсменом Гран-при Великобритании
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон установил рекорд по количеству побед на домашнем Гран-при, Как передает Day.Az со ссылкой на Sportbox.
14 июля Хэмилтон в шестой раз выиграл Гран-при Великобритании, обойдя по этому показателю Джима Кларка и Алена Проста, которые выигрывали в "Сильверстоуне" по пять раз.
Следующий этап "Формулы-1" пройдет 26-28 июля в Германии на трассе "Хоккенхаймринг".
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