Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон установил рекорд по количеству побед на домашнем Гран-при, Как передает Day.Az со ссылкой на Sportbox.

14 июля Хэмилтон в шестой раз выиграл Гран-при Великобритании, обойдя по этому показателю Джима Кларка и Алена Проста, которые выигрывали в "Сильверстоуне" по пять раз.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет 26-28 июля в Германии на трассе "Хоккенхаймринг".

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