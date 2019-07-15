Сербский теннисист Новак Джокович выиграл теннисный турнир Уимблдон, который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он встречался в финале со швейцарским спортсменом Роджером Федерером.

Для выявления победителя теннисисты сыграли все пять сетов. Финальный поединок завершился со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (6:4), 4:6, 12:12 (7:3).

Первый сет прошел в равной борьбе, теннисисты довели дело до тай-брейка, где сильнее оказался Джокович. А вот во второй партии тотальным преимуществом владел швейцарец, он дал взять своему сопернику лишь один гейм.

В третьем сете теннисисты вновь показали равную борьбу и довели дело до тай-брейка, где вновь сильнее оказался серб. В четвертой партии Федерер сначала завладел преимуществом, однако потом отдал инициативу Джоковичу, хотя тот довести до победы не смог.

В пятом сете теннисисты довели счет до 12:12, а в тай-брейке вновь сильнее стал Джокович, что позволило ему в пятый раз в карьере выиграть Уимблдон.

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