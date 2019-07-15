Португальский тренер Жозе Моуринью посмеялся над нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси, сравнив его с форвардом национальной команды Португалии Криштиану Роналду, сообщает legit.ng, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он заявил, что если Португалия примет участие в Кубке Америки, то сможет выиграть его быстрее, чем Аргентина.

"Если КОНМЕБОЛ хочет увеличить свою аудиторию и сделать Кубок Америки более конкурентоспособным, им нужно пригласить на турнир европейские команды. Надо позвать Испанию, Францию, Португалию. Если будет Португалия, то Роналду в таком случае может выиграть Кубок Америки быстрее Месси", - заявил Моуринью.

Сборная Аргентины на этом Кубке Америки выиграла матч за третье место.

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